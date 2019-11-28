Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



''Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini ve oradaki mevcut durumu 5 gün içinde BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden ikisi ABD ve Rusya vardığımız mutabakatlarla kabul etti. Amerika da biliyorsunuz aynı zamanda NATO üyesidir. Dolayısıyla Macron bu konularda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle bölücü bir terör devleti, bakın Kürt devleti demiyorum kurmak istiyordu. Bizim Barış Pınarı harekatımız bunların hayallerini suya düşürdü o hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te maalesef.

Kendi Dışışleri Bakanı'nı özellikle DAEŞ toplantısında DAEŞ'e karşı koalisyon toplantısında Washington'da yine NATO toplantısında yine Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik cevapları da verdik dolayısıyla Macron'un bu anlamda söylediği sözün bana karşı bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, Elize'de sürekli ağırlıyor. Benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var ama başka söyleyecek bir şey yok. Macron unutmasın Merkel'in de söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefekidir müttefiklerinin yanında dursun böyle açıklamalarla sürekli herkesi rahatsız edecek NATO ülkeleri dahil, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda herkes açıklamalarında Macron'un yaptığı açıklamaları eleştirdi NATO'nun beyin ölümü yaşadığı gibi. Bugün Merkel'in de açıklamasını gördünüz.

''MACRON BU YALPALAMALARLA AVRUPA'NIN LİDERİ OLAMAZ''

Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var lider ben olayım diye çabalıyor ama bu suni bir davranış. Liderlik doğallıkla olur liderlik vasfıyla olur doğal hareketlerle politikalarla olur böyle yapay suni ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz.