Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan S-400 açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alım süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var. Tavrımız net, hiç kimseye bir taahhütte bulunmadık. Konuşmaya devam ederiz ama dayatmayı da kabul etmeyiz. Patriot konusunda ABD bize olumlu yaklaşır, Kongre'den onay alabilirse müzakere ederiz. ABD garanti verecekse Patriot da alabiliriz."