Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Kaderimizi belirlemek bizim elimizde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti önce To Vima gazetesine mülakat verdi.



Çavuşoğlu, sürdürülebilir ve yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı.

"İlişkilerimizi çatışma yerine işbirliği ile tanımlamalıyız" diyen Çavuşoğlu Yunanistan'a "Kaderimizi belirlemek bizim elimizde" mesajı gönderdi.

YUNANİSTAN'A UYARI: TÜRKİYE'YE KARŞI BİR KOZ KULLANMAMALI



Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" dedi.



Brüksel'e de mesaj gönderen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB'ye katılımı, AB'nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır" dedi.

DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA DEĞİNDİ

Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Atina ile tartışmalı konuları görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Nihai hedefimiz sadece günü kurtarmak değil Yunanistan ile tüm sorunları çözmek ve kalıcı bir çözüme ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin pozisyonunu yineledi.

"Türk tarafının vizyonu, Ada'daki iki devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir iş birliği ilişkisinin kurulmasıdır" dedi.