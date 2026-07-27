Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Bakan Fidan bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Fidan, dün de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.