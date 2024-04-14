Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı.



Bakan Fidan, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğumuzu vurguladı.



Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti.



Sorunun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.



İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.