Ankara'da diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
20.01.2026 19:32
Son Güncelleme: 20.01.2026 19:59
Suriye'deki gelişmeler üzerine Ankara'da diplomasi trafiği yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
BAKAN GÜLER, ABD SAVAŞ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.