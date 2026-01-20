Ankara'da diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

BAKAN GÜLER, ABD SAVAŞ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.