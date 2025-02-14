Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD'li mevkidaşı Rubio ile kez yüz yüze görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Bakan Fidan daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.
Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.
Bakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ’la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkındaki görüşlerimizi aktardı.
Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Bakan Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI LAMMY İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'le de görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, görüşmede Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.
Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.
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