Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD'li mevkidaşı Rubio ile kez yüz yüze görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.



Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.



Bakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ’la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkındaki görüşlerimizi aktardı.



Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Bakan Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.



Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.