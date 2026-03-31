Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Hamas heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü.



Bakan Fidan, daha sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da görüştü.