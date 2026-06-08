Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz

Türkiye -Azerbaycan -Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından toplantıya geçildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katıldığı toplantıda; üç ülke arasındaki iş birliği gözden geçirilerek Güney Kafkasya'daki bölgesel gelişmeler, ulaştırma-transit ağlarının güçlendirilmesi ve enerji güvenliği gibi kritik başlıkların ele alınacağı öğrenildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, açıklamalarda bulundu.

Fidan konuşmasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında kurulan 3'lü mekanizmanın önemine değinerek, "14 yıla yakın kesintisiz işleyen bu mekanizma yıllar içerisinde ülkelerimize pek çok fayda sağlamıştır. Siyasi diyaloğun güçlendirilmesinde ekonomik entegrasyona, ulaştırmadan enerji güvenliğine, ticaretten insani bağların kuvvetlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede stratejik adımlar atmamıza bu platform zemin teşkil etmiştir. Bu işbirliğine yüklediğimiz anlam, 3 ülkenin müşterek menfaatleri ile de sınırlı değil. Biz bu mekanizmayı aynı zamanda Güney Kafkasya'da barışın, istikrarın ve sürdürülebilir refahın teminatlarından biri olarak görüyoruz. Bugün de ülkelerimizin ortak gündeminde yer alan konuları etraflıca ele almaktayız" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ HER ZAMANKİNDEN HASSAS BİR MESELA HALİNE GELMİŞTİR"

Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Bakan Fidan, "Ekonomik belirsizlikler artmış, enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. İşte böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir. Bu ortam Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arz güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacak stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır. Enerji başlığı da bu anlamda bilhassa önem arz etmektedir. Enerjiye makul maliyette ve kesintisiz erişim tüm dünya için hayati bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirdiğimiz enerji altyapı projeleri sayesinde bu alanda yaşanan krizlerin bizlere etkisi asgari düzeyde kalmıştır. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta Orta Koridor'un güçlenen rolüdür. Orta Koridor güçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören, önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu stratejik hattan azami ölçüde istifade ederek bölgemize daha fazla katmadeğer sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

“AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ”

Görüşmelerinde Güney Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması konusundaki ortak iradenin vurgulandığını söyleyen Bakan Fidan, "Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz. Bu vizyonun en umut verici karşılığını Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını ayrıca temenni ediyoruz. Ermenistan ile yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan ile yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak, bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

“TÜRKİYE BU KRİTİK DÖNEMDE DİPLOMASI VE DİYALOĞI DESTEKLEYECEKTİR”

Toplantıda küresel ve bölgesel değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ BARIŞA ULAŞMASI BÖLGEMİZ İÇİN GEREKLİ"

Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da arttırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir."