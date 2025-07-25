Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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