Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

