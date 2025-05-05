Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi." ifadesi kullanıldı.

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