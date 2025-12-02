Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika’da
02.12.2025 23:24
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.
KAJA KALLAS İLE GÖRÜŞME
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.