Dışişleri Bakanı Fidan Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Blinken ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan Blinken ile bir araya geldi - 1 ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

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