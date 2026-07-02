Dışişleri Bakanı Fidan: CAATSA yaptırımları kaldırılabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'dan CNN Türk'te gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.



Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin konuşan Bakan Fidan, bunun tarihi bir zirve olacağını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının önemli olduğunu söyledi.



Fidan, "ABD yönetimi ve sayın Trump’ın NATO zirvesine katılacağını teyit ettiler. Eğer davet eden Sayın Erdoğan olmasaydı, katılmayacaktı. Burada cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonu, geliştirdiği ilişki ağı, oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij ve Türkiye 'nin geldiği nokta önemlidir" dedi.

"CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILABİLİR"

Bakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ABD ve Türkiye'nin fikir birliğinde olduğunu ancak bunun bir süreç işi olduğunu söyledi.



CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade olduğunu dile getiren Fidan, "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için bazı adımlar ve çalışmalar var. İşlemlerin yerine getirilmesi ile Kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak idari anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız" dedi.

F-35 SATIŞI

Bakan Fidan, F-35 satış yasakları konusunda ise "F-35 satış yasağının kaldırılmasıyla programa üretici olarak girmek iki ayrı konu. Satış yasağının kaldırılması daha kolay bir konu, idari bir karar. CAATSA'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa girme meselesi konsorsiyumun alacağı kararla ilgili" diye konuştu.

“İSRAİL'İ GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR ÇETE YÖNETİYOR”



İsrail hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "İsrail uluslararası toplumun istisnasız tanımlamasıyla, düzen bozucu, her yere istikrarsızlık getiren zulüm, kan ve katliam getiren bir gözü dönmüş çetenin yönettiği bir ülke. Beraber konuştuğumuz zaman ihtilaf yok, herkesin tanımlaması aynı." ifadelerini kullandı.



CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?



CAATSA kapsamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi.

Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) yaptırım listesine aldı.

Bu yaptırımlar, Türkiye’nin savunma sanayi projelerinde özellikle ABD menşeli parça ve teknolojiye erişimi zorlaştırıyor. Türkiye’nin yeniden F-35 yeni nesil savaş uçağı programına dönüşü de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı görünüyor.