Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede yaşanan ve yayılma riski taşıyan çatışmalara yönelik diplomasi çabalarını sürdürüyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.