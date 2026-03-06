Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü
06.03.2026 18:06
Son Güncelleme: 06.03.2026 18:07
Anadolu Ajansı
Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede yaşanan ve yayılma riski taşıyan çatışmalara yönelik diplomasi çabalarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.