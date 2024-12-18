Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Suriye’de geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı bir şekilde ilerletilmesinin önemini vurgulayan Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini kaydetti.