Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni görevine seçilen Hayye’ye başarı dileklerini iletti. Hayye ise görüşmede Gazze ve Batı Şeria’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığını belirtti. Hamas ’ın barış müzakerelerinde yapıcı tutumunu sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi.

Bakan Fidan, Türkiye ’nin Filistin halkının haklı davasını bütün platformlarda güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Türkiye’nin, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria’daki eylemleri ile kutsal mekânlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalıştığını belirten Fidan, Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini söyledi.

Fidan ayrıca Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, Hamas’ın bu süreçte üstlendiği rolü takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı.