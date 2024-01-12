Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.



Dışişleri Bakanı Fidan’ın bu doğrultuda Türkiye’nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı.



Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.