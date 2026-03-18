Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

18.03.2026 22:37

Son Güncelleme: 18.03.2026 23:00

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. 
 

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

 

Görüşmede savaşın gidişatı ele alındı. 

 

RİYAD'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

 

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.