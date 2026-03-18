Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
18.03.2026 22:37
Son Güncelleme: 18.03.2026 23:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Görüşmede savaşın gidişatı ele alındı.
RİYAD'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.