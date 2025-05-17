Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.



Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.