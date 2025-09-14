Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail yayılmacılık peşinde

Bakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye değerlendirmelerde bulundu.



Fidan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Katar'ın yanında olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır." dedi.



"İSRAİL BÖLGEDE YAYILMACILIK PEŞİNDE"



Bugün toplantıda edindiği izlenimi aktaran Fidan, "Artık olay sadece bizim bölgemizde Filistin-İsrail sorunu değil. Sadece İsrail'in Filistin'i işgal etme sorunu, Gazze'de bir soykırım devam ettirme sorunu değil. Aynı zamanda İsrail'in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu. Dolayısıyla hem Arap ülkeleri hem İslam ülkeleri, bu sorunu hem tespit etmede hem buna karşı durmada, uluslararası topluluğu harekete geçirmede gereken konuları görüşecekler." ifadelerini kullandı.



Fidan, şu anda en büyük sorunun bölgedeki İsrail yayılmacılığı olduğunu vurgulayarak, "İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi, İsrail'in topraklarını genişletip büyük İsrail'i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail'e komşu olan ülkeleri, bölünmüş vaziyette bırakmak. Bunlardan biri de Suriye. Lübnan var, Ürdün var, Mısır var, İsrail'e komşu olan ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.



"SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ OLAYLARI ÇOK TEHLİKELİ BULUYORUZ"



Fidan, Suriye'nin güneyinde yaşananlara ilişkin, "Ama güneydeki olayları çok tehlikeli buluyoruz. Özellikle toplumsal fay hatları üzerinden Suriye'de bir bölünme alanı yaratmanın ne Suriye'ye ne bölgeye bir faydası olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Körfez ülkelerinin de Türkiye'nin de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir ilişkisi bulunduğuna işaret eden Fidan, "Fakat Amerikan politik sisteminde biliyorsunuz, İsrail'le ilişkiye gelince bir istisna alanı var. Bu istisna alanı maalesef diğer bütün ilişkilerin birden üstüne çıkıyor." diye konuştu.



Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendilerinin ABD ile her seviyede görüşerek, İsrail'in bölgede ortaya koyduğu insanlık suçlarının, sivil kayıpların ve yayılmacılığın esasında sadece bölgeyi değil; küresel güvenliği de çok etkilediğini ve ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi topyekun çöküşün eşiğine getirdiğini her fırsatta söylediklerinin altını çizdi.

Fidan, Katar'ın ateşkes konusunda aldığı risklerin ve ortaya koyduğu çabanın çok önemli ve kıymetli girişimler olduğunu vurguladı.



Fidan, İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırısının ardından Katar'ın duygusallığa kapılmadan ümmetin ve bölgenin maslahatını düşünerek yine arabuluculuğu sürdürme konusunda bir sinyal vermiş olmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.