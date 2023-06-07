Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Ankara-Stockholm hattında önemli bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.



FİDAN'A TEBRİK TELEFONLARI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmelerde mevkidaşlarının Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettikleri öğrenildi.