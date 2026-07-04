Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Telefon trafiği, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerin bölgesel dengeler açısından kritik görüldüğü bir döneme denk geldi. Katar, İran dosyasında arabuluculuk kanallarını açık tutan başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkarken, Türkiye de sürecin çatışma riskini azaltacak kalıcı bir diplomatik zemine taşınmasını savunuyor.