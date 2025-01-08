Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında başka bir seçenek yok

Bakan Fidan, Türkiye ’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduğunu yineleyerek, "KKTC’nin bağımsızlığı kabul görmeli. Bunun dışındaki yollarla hiçbir yere varılamaz." dedi.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Son 50 yılda Ada'da bir gerçeklik oluşmuş durumda. Kıbrıs'ta iki ayrı toplumun iki ayrı kesimde birbirinden ayrı kendilerini yöneterek bugüne gelmesini sağlamıştır. Bu gerçekliğin artık hukuksallığa bürünerek iki devletli çözümle Kıbrıs'ın devam etmesi gerekiyor. İki devletli çözüm sıkında adadaki Türk varlığının tescil edilmesi dışında bir çözüm olmadığını herkes görüyor."

"Biz uluslararası toplumu bu konuda pozisyon almaya, bu hususa destek vermeye davet ediyoruz"

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimine daha iyi bir gelecek için işbirliği çağrısı yapan Fidan, iki devletli çözüm için umutlu olduğunu söyledi.

"Ben burada asıl çağrımı Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki vatandaşlara, siyasi liderliğe yapmak istiyorum. Ben kendilerini bu konuda cesur olmaya davet ediyorum. Yunanistan ile Türkiye arasında ceyeran eden olumlu havanın Ada'da da yankı bulmasını, hep bareber biraraya gelerek daha iyi bir geleceği inşa etmemiz mümkün. Ege'de ve Akdeniz'de barış dolu bir geleceği inşa edelim"

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONUSUNDA UMUTLUYUM"

"İki devletli çözüm konusunda umutluyum. Şu ana kadar bütün barış anlaşmaları alandaki gerçekleri değiştirmişlerdir. Bizim çalışmamız alandaki gerçekliğin tescil edilmesi. Kıbrıs iki devletli çözüme kavuştuğu zaman şu andaki halinden farkı ne olacak? Sınırlar aynı, gündelik hayat aynı devam edecek. Ben bu konuda iyi anlattığımız takdirde Yunanistan'ın da uluslararası toplumun da Kıbrıs Rum kesiminin de bu fikre alışacağına inanıyorum. Ötekileştirme ve uluslararası izolasyonlar gibi politikalar KKTC'nin tarihsel yolculuğu engellenemez."