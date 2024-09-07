Dışişleri Bakanı Fidan: Kosova'ya desteğimiz tam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin, "Kosovalıların bizim sadece dostumuz değil, aynı zamanda kardeşimiz olduğunu tekrar hatırladık ve hatırlattık. Bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti uluslararası alanda hak ettiği konuma elbette erişecek. Bu yolda desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Kosova'ya desteğimiz tam

Dışişleri Bakanı , X sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Ata yadigarı Kosova'ya çok verimli bir ziyaret yaptıklarını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Kosovalıların bizim sadece dostumuz değil, aynı zamanda kardeşimiz olduğunu tekrar hatırladık ve hatırlattık. Bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti uluslararası alanda hak ettiği konuma elbette erişecek. Bu yolda desteğimiz tamdır."

Fidan, başkent Priştine'deki resmi temasların ardından Prizren ve Mamuşa'da soydaşlarla bir araya geldiklerini kaydederek eski dostlarla geçmişi yad ettiklerini ve yeni kuşağın saçtığı ışığın umut verdiğini belirtti.

Son yirmi senesine yakından tanıklık ettiği bölgenin hızla kalkındığını görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Fidan, paylaşımında, " olarak bu kadim toprakların refahı ve istikrarı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İşbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenecek. Balkanlar, Balkan halklarının kendi alın teriyle yükselecek." ifadelerine yer verdi.

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