Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ile tahıl koridorunu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Fidan, son olarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Ukraynalı komutanların ülkelerine dönüşünün de ele alındığı bildirildi.

BLINKEN İLE İSVEÇ GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.



Görüşmede NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştı.



KANADA'DAN TEBRİK



Fidan dün Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir görüşme yapmıştı. Görüşmede Joly, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etmişti.