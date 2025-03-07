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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Suudi Arabistan'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü.

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