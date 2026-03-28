Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'a gidecek
28.03.2026 17:29
AA
Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti Islamabad'da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir." bilgisi verildi.