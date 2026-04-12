Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
12.04.2026 20:00
Son Güncelleme: 12.04.2026 20:19
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki ABD-İran arasındaki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan ayrıca, müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle görüştü. Görüşmelerde, İslamabad'daki müzakerelerde taraflarca ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirildi ve bundan sonraki süreç ele alındı.