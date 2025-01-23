Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.



Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.