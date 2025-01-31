Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

İkili, görüşmede her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği desteği vurguladı.

Görüşmede, Suriye'nin siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.