Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Lavrov’un görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

İkili, görüşmede her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği desteği vurguladı.

Görüşmede, Suriye'nin siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.

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