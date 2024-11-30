Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Rusya, Katar ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.



Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

LÜBNAN VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Fidan daha sonra Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.

Ardından Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

