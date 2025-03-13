Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'a gitti

Suriye yönetimi ile SDG arasında yapılan anlaşmanın ardından kritik bir gelişme yaşandı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Fidan ve Kalın daha önce ayrı ayrı Şam'ı ziyaret etmişti. Üç ismin birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette, üçlü formatta bir görüşme yapılacak.



Ankara, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmayı dikkatle takip ediyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesinden sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği, görüşmede Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların da ele alınacağı ifade edildi.



Şam'da gerçekleştirilen bu çalışma ziyaretinde, sekiz maddelik anlaşmanın detaylarının da ele alınması bekleniyor.



Suriye'de, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan 8 maddelik anlaşmayla SDG Suriye Ordusu'na katıldığını açıklamıştı.



8 maddelik anlaşma şu şekilde;



1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.



2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.



3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.



4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.



5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.



6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.



7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.



8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.