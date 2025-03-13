Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Ahmed Şara tarafından kabul edildi

Suriye yönetimi ile SDG arasında yapılan anlaşmanın ardından kritik bir gelişme yaşandı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Fidan ve Kalın daha önce ayrı ayrı Şam'ı ziyaret etmişti.

AHMED ŞARA TÜRK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi.



İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşme devam ediyor.



Ankara, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmayı dikkatle takip ediyor.



Şam'da gerçekleştirilen bu çalışma ziyaretinde, sekiz maddelik anlaşmanın detaylarının da ele alınması bekleniyor.



Suriye'de, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan 8 maddelik anlaşmayla SDG Suriye Ordusu'na katıldığını açıklamıştı.

