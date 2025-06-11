Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze’deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Önümüzdeki dönemde Filistin’le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları ele alındı.