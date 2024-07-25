Dışişleri Bakanı Fidan: Terör Suriye'den temizlenmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sky News Arabia televizyonuna konuk oldu. Özel röportaj veren Bakan Fidan bölgesel konuları ele aldı.



Fidan, terörizmin Suriye topraklarından temizlenmesi gerektiğine işaret ederken, PKK'nın işgal ettiği topraklarda özellikle petrol tesislerini elinde bulundurduğunu söyledi. Bu rezervlerin Suriye halkına verilmesi gerektiğini ifade etti.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esed'in görüşmesi hala ihtimal dahilinde mi?" sorusuna Fidan, "Cumhurbaşkanımız böyle bir teklifte bulundu. Bizler de bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bir şey söylemek için henüz erken ama ben çalışıyorum." yanıtını verdi.



"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNEMLİ"

Gazze'ye ilişkin de konuşan Hakan Fidan, İki devletli çözüme vurgu yaptı.



Gazze meselesinin özelde İslam dünyasının, genelde de tüm dünyanın kalbine saplanmış bir hançer gibi olduğunu ifade eden Fidan, bütün insanlık kurallarının ayak altına alındığı bir soykırımı canlı yayında bütün insanlığın izlediğini söyledi.



Gazze'deki savaşı durdurmak, halkın yaralarını sarmak ve Filistin devletinin tanınması için dünyada muazzam bir seferberlik olduğunu ve özellikle Mısır'ın ve Katar'ın müzakereler konusundaki arabuluculuk rollerini çok değerli bulduklarını dile getiren Fidan, "Türkiye olarak ateşkes konusunda biz de bütün taraflara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bu konuda Hamas ile de temaslarımız var, onlarla da konuşuyoruz. Hem istihbaratımız, hem Bakanlığımız yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde. Amacımız bu savaşın, bu katliamın bir an önce durması. Bunun için uğraşıyoruz." dedi.

Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçirilmezse savaşların önüne geçilemeyeceğini, bölgelerinde savaşın yaygınlaşmasını istemediklerini vurgulayan Fidan, İsrail, Filistin ve bölgenin güvenliği için bunun yapılması gerektiğini, Türkiye'nin bu politikayı esas aldığını vurguladı.



Fidan, Türkiye olarak bazı İslam ülkeleriyle bu devletin ve barış anlaşmasının ayakta kalması için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.



Türkiye'nin hem Arap ülkeleri ile ilişkilerini çok ileri düzeye taşımak hem de güvenlik krizleri başta olmak üzere başka türden krizler yaşamamak için bir mekanizma oluşturulmasını istediğini belirten Fidan, şunları söyledi:



"Çünkü yakın tarihten alınacak çok ders var: Bakın, Irak'ta işgal oldu, Suriye'de iç savaş çıktı, Yemen'de olan hadiseleri biliyorsunuz. Şu anda Gazze ve bölgedeki bütün ülkeler diken üstünde. Herkesin bir güvenlik ihtiyacı var, herkesin kalkınma yolunda attığı bazı adımlar var. Bizim Türkiye olarak bu güvenlik ihtiyacı konusunda özellikle Arap ülkeleriyle ittifak kurarak bölgedeki güvenlik sorununu kökünden çözecek bir perspektifimiz var."



"SURİYE İLE BELLİ NOKTALARDA GEREKLİ ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yle yakınlaşma hususunda bazı çağrıları olmuştu. Başkan (Beşşar) Esed buna olumlu yaklaştı fakat bazı şartlar koymuştu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir açıklaması olmuştu. Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşma konusunda nihai duruşu nedir?" sorusunu Fidan şu şekilde yanıtladı:



"Biz bütün bölgedeki kardeş ve dost ülkelerle normalleştiğimiz gibi Suriye'yle de belli noktalarda gerekli adımları atmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bu konudaki politikamızı, en üst düzeyde zaten ilan etti. Nedir o? Biz aramızdaki mevcut sorunları çözmek için, Cumhurbaşkanlığı dahil her türlü diyaloğu her türlü seviyede başlatmaya hazırız. Bu çok kıymetli ve önemli bir çağrıdır. Çünkü sorunları çözmek için bir araya gelmeye ve konuşmaya ihtiyaç var."



2017'den itibaren çeşitli kanallarla yürütülen görüşmeler ve çoklu ortamlarda yapılan tartışmalar olduğuna ve bunların faydasını gördükleri anlar olduğuna işaret eden Fidan, "Mesela bakın, son 6-7 yıldır Suriye'de, Suriye muhalefeti ile rejim arasında bir çatışma yaşanmıyor. Bu birincisi. İkincisi, halihazırda Suriye'den bölge ülkelerine ve dünyaya daha fazla mülteci gitmiyor. Suriye rejimi, savaşın olmadığı bu süreç içerisinde, altyapı sorunlarını, ekonomi sorunlarını gidermek için, bazı siyasi sorunlarını gidermek için fırsat buldu." dedi.



Fidan, "bu geçici durumu" daha kalıcı bir hale dönüştürmeleri gerektiğini dile getirerek, "Biliyorsunuz Suriye'den, hayatlarından endişe ettikleri için bölge ülkelerine gitmek zorunda kalmış milyonlarca insan var. Ürdün'e gittiler, Lübnan'a gittiler, Körfez ülkelerine gittiler, 1 milyon Avrupa'ya gitti, birkaç milyonu Türkiye'ye geldi. Yani Suriyelilerin yarıdan fazlası şu anda ülke dışında yaşıyor. Bu insanlar güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeli." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin konuşan Fidan, "Çünkü bu örgüt oradan çaldığı bu servet sayesinde hem Suriye halkına karşı hem Türk devletine karşı bir savaş içerisinde." diye konuştu.



"PKK KANSER GİBİ YAYILIYOR"

Fidan, Pkk terörü ve Irak'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Türkiye'de bir şey yapamadı şimdi Irak,'ı işgal ediyor. Irak'ta Kürt bölgesinde yaklaşık üçte birlik bir bölüm işgal edilmiş durumda. Sincar'ı işgal etmiş durumda. Kerkük'te PKK varlığı var. Süleymaniye ve Kandil'de PKK varlığı var. Her yeri kanser hücresi gibi sarıyor. Bu bizden çıkıp Irak'ın milli güvenlik sorunu oldu." dedi.





