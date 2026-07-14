Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen iştirak etti.

“Gönüllüler Koalisyonu”, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’ya destek veren ve özellikle olası bir ateşkes ya da barış anlaşmasının ardından ülkenin güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşen ülkeler grubudur.

Fransa ve İngiltere öncülüğünde oluşturulan koalisyonun gündeminde Ukrayna’ya askerî ve mali desteğin sürdürülmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi, Rusya’nın yeni bir saldırısını caydıracak güvenlik garantileri oluşturulması ve gerekirse ateşkes sonrasında çok uluslu bir güç konuşlandırılması bulunuyor.

“Gönüllüler” ifadesi, ülkelerin NATO ya da Avrupa Birliği’nin tamamı adına değil, kendi tercihleriyle bu oluşuma katılmasını anlatıyor. Türkiye de toplantılarda yer alıyor ancak bu, her askeri plana otomatik olarak dahil olduğu anlamına gelmiyor.