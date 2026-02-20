Dışişleri Bakanı Fidan, Vietnamlı mevkidaşı ile görüştü
20.02.2026 23:04
Son Güncelleme: 20.02.2026 23:04
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile görüştü.
İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’da Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’daki temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca Kamboçya Dışişleri Bakanı Hun Manet ile bir araya gelmişti.