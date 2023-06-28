Dışişleri Bakanı Fidan yeni Yunan mevkidaşını tebrik etti

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü.



Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.



Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.