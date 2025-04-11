Dışişleri Bakanı Fidan: BM Gazze'deki katliam karşısında sessiz kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yaptı.

Buradaki konuşmasında diplomasideki güncel gelişmelere değinen Fidan, "Yaşanan dönüşüm süreçlerini mercek altına alacağız. Diplomasinin doğasının kökten değiştiği bir dönemdeyiz" dedi.



Siber saldırılar, dezenformasyon ve ticaret savaşlarının diplomatik zekanın da konusu haline geldiğini söyleyen Fidan, şunları belirtti: "Tarihin akışını şekillendiren küresel dönüşümü yaşıyoruz. Geleneksel tehdit algılarına her gün yenisi ekleniyor."



Silahlanma yarışının yeniden başladığını söyleyen Bakan Fidan, "En büyük tehdit ise başına buyrukluğun oluşturduğu karanlık bir gelecektir" dedi.



BM GÜVENLİK KONSEYİNE GAZZE TEPKİSİ



"Meselemiz çok kutupluluğun yönetilebilmesidir" diyen Fidan, Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki tutumunu eleştirerek, "BM Güvenlik Konseyi, gücün tarafını tutmaya başlamıştır. Gazze'deki katliamda sessiz ve etkisiz kalmıştır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" ifadelerini kullandı.



Fidan Türkiye'nin krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülke olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin yön veren bir duruş sergilediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Komşularımızı bir tehdit unsuru değil, işbirliği ortakları olarak görüyoruz" diye ekledi.

GAZZE TEMAS GRUBU TOPLANTISI

Bakan Fidan açılıştan önce düzenlenen Gazze Temas Grubu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz" dedi.



İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Fidan, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için görüştüklerini söyledi.



Kalıcı ateşkesin önemini vurgulayan Fidan, "Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.