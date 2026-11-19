Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı.

Türkiye 'nin dış politikadaki öncelik ve hedeflerini anlatan Fidan, vize sorunlarının da bakanlığın yakın takibinde olduğunu söyledi.

Fidan, Schengen vizesi başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik Türkiye'nin sunduğu teknik öneriler çerçevesinde, ülkedeki Schengen temsilcilikleri tarafından bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

MEKKE İTTİFAKI

Mekke Anlaşması'yla Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin temellerinin atıldığını söyleyen Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde somut adımlar atıldığını söyledi.

İsrail'e karşı uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çeken Fidan, "İsrail'in, gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için, uluslararası toplumla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

SURİYE VE IRAK İLE İLİŞKİLER

Suriye ve Irak'la ilişkileri anlatan Fidan, terörle mücadeleye de değindi.

Bölgenin istikrarına katkı sağlayan bir Suriye'nin Türkiye'nin milli menfaatleri bakımından önem taşıdığını söyledi.

Fidan, Başika'daki faaliyetlerin kademeli olarak sonlandırılması konusunda varılan mutabakatın, Irak'la ilişkilerde yeni bir döneme girildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

DOĞU AKDENİZ

Fidan, "Yunanistan ile ilişkilerimizde temel hedefimiz iyi komşuluk ve işbirliği anlayışıyla ilerlemektir. Bu anlayışın, iki ülkenin müşterek menfaatleri açısından en uygun yol olduğunu düşünüyoruz. Ancak milli menfaatlerimize ve Batı Trakya ile Onikiadalar'daki soydaşlarımızın haklarına halel getirecek adımlar karşısında da kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz." dedi.