Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze'de ateşkes diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.



Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.



ABD, Gazze'de yeni bir ateşkes sağlanması amacıyla bir plan hazırlamış, plan İsrail ve Hamas'a sunulmuştu.

Plana İsrail onay verdi. Ancak Hamas tarafının plana ilişkin incelemeleri sürüyor.



