Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.