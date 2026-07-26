Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi
26.07.2026 20:30
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilim, Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuda telefon diplomasisi yürüttü.
Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.