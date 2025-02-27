Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Bunu savunan dünyada iki ülke çıkar

Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi. "Bu planı ABD ve İsrail dışında savunan bir ülke çıkmaz." dedi. Türkiye'nin de bu planı kabul etmeyeceğinin altını çizerek, planı "akıl tutulması" olarak niteledi.



Fidan, İsrail yönetiminin iki devletli çözümden yana olmadığını ve güvenliğini yayılmacı işgal politikalarıyla sağlamaya çalıştığını söyledi ve bu politikanın sürdürülebilir olmadığını kaydetti

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL ET"



"Yapıcı, başkasının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygılı, ekonomik kalkınmayı hedef alan, herkesin milli iradesine saygı gösteren bir dış politika izliyoruz." diyen Fidan, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail'in güvenliğini, iki devletli çözümde değil de İsrail'in bölgede yaygınlaşmasıyla, yayılmacılığıyla gördüğünü ifade etti.



Fidan, Müslüman ve Arap ülkeleri olarak İsrail yönetimine, "Gel iki devletli çözümü kabul et. Hem Arap ülkeleriyle hem diğer Müslüman ülkelerle barışını yap" dediklerini belirterek şöyle devam etti:



"Sen de güvenliğini hisset, diğerleri de. Fakat Filistinlilere devlet vermeyi bırakın, Filistin topraklarını ilhak edip onun da ötesinde Lübnan'ı, Suriye'yi işgal etmeye yönelik planları olduğunu görüyoruz. Sonsuza kadar bunu yapamazsınız. Şimdi Amerika size yardım ediyor bu konuda, bu yanlış politika konusunda ama bu politika sürdürülebilir politika değil. Onun yerine, gelin Arap ülkeleri hazır, Türkiye hazır, iki devletli çözümle siz hem kendinizi rahat hissedin, güvende hissedin hem de bölge rahat olsun. Bu türden işgal hareketleri, bu tür geniş işgal politikaları, kontrol altına alma politikaları çok tehlikeli sonuçlar üretir."

TRUMP'IN GAZZE PLANI: BUNU SADECE AMERİKA VE İSRAİL SAVUNUR



Gazze'de ateşkesin sona ermesi ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, bunun iyi olmayacağını belirterek, "Burada tabii ki özellikle başta Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri olmak üzere bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Bu tavırlar tolere edilebilir değil." dedi.



Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunun altını çizen Fidan, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı." diye konuştu.



Bu planı "akıl tutulması" olarak nitelendiren Fidan, Arap ülkelerinin, Gazze'nin yeniden inşası, yönetimi, idaresi ve güvenlik konularıyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığını ifade etti.