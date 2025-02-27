Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Bunu savunan dünyada iki ülke çıkar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı.
Bakan Fidan, Trump'ın Gazze planını eleştirdi. "Bu planı ABD ve İsrail dışında savunan bir ülke çıkmaz." dedi. Türkiye'nin de bu planı kabul etmeyeceğinin altını çizerek, planı "akıl tutulması" olarak niteledi.
Fidan, İsrail yönetiminin iki devletli çözümden yana olmadığını ve güvenliğini yayılmacı işgal politikalarıyla sağlamaya çalıştığını söyledi ve bu politikanın sürdürülebilir olmadığını kaydetti
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL ET"
"Yapıcı, başkasının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygılı, ekonomik kalkınmayı hedef alan, herkesin milli iradesine saygı gösteren bir dış politika izliyoruz." diyen Fidan, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail'in güvenliğini, iki devletli çözümde değil de İsrail'in bölgede yaygınlaşmasıyla, yayılmacılığıyla gördüğünü ifade etti.
Fidan, Müslüman ve Arap ülkeleri olarak İsrail yönetimine, "Gel iki devletli çözümü kabul et. Hem Arap ülkeleriyle hem diğer Müslüman ülkelerle barışını yap" dediklerini belirterek şöyle devam etti:
"Sen de güvenliğini hisset, diğerleri de. Fakat Filistinlilere devlet vermeyi bırakın, Filistin topraklarını ilhak edip onun da ötesinde Lübnan'ı, Suriye'yi işgal etmeye yönelik planları olduğunu görüyoruz. Sonsuza kadar bunu yapamazsınız. Şimdi Amerika size yardım ediyor bu konuda, bu yanlış politika konusunda ama bu politika sürdürülebilir politika değil. Onun yerine, gelin Arap ülkeleri hazır, Türkiye hazır, iki devletli çözümle siz hem kendinizi rahat hissedin, güvende hissedin hem de bölge rahat olsun. Bu türden işgal hareketleri, bu tür geniş işgal politikaları, kontrol altına alma politikaları çok tehlikeli sonuçlar üretir."
TRUMP'IN GAZZE PLANI: BUNU SADECE AMERİKA VE İSRAİL SAVUNUR
Gazze'de ateşkesin sona ermesi ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, bunun iyi olmayacağını belirterek, "Burada tabii ki özellikle başta Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri olmak üzere bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Bu tavırlar tolere edilebilir değil." dedi.
Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunun altını çizen Fidan, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı." diye konuştu.
Bu planı "akıl tutulması" olarak nitelendiren Fidan, Arap ülkelerinin, Gazze'nin yeniden inşası, yönetimi, idaresi ve güvenlik konularıyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığını ifade etti.
RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
Bakan Fidan, Rusya ile Amerika arasındaki müzakereler ve Ukrayna'daki savaşla ilgili, Türkiye'nin ara buluculuk rolüne ilişkin soruyu yanıtladı.
Ukrayna savaşında bir sona gelindiğine ilişkin emareler olduğunu, burada tarafların hangi şartlar altında, nasıl ateşkese gideceklerine dair tartışmaların olduğunu belirten Fidan, Amerika ve Rusya'nın bu tartışmalar için temsilci atayacaklarını ve her iki tarafta da siyasi iradenin oluştuğunu söyledi.
Fidan, Avrupa'ya Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesinin altında kurulan Avrupa Birliği, Avrupa demokrasileri, Avrupa ekonomisi olduğunu, bütün bunların olmadığı bir dünyada Avrupalıların muazzam bir güvenlik krizi içine girdiklerini ve bunu da şu anda tartıştıklarını gördüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupalıların, bu Almanya'daki çıkan seçimden sonra da gördük, kazanan lider Sayın Merz de söyledi. Artık yaza kadar belki Avrupa Birliği veya Avrupa ülkeleri, başka bir güvenlik yapısı içinde kendilerini bulmak isteyebilirler, NATO'nun dışında."
TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ
Fidan, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:
"Avrupa Birliği'ne ilişkin, bizim hala resmi olarak görüşümüz AB üyeliğidir. Bu konudaki perspektifimiz siyasi irade tarafından değiştirilmedi. Ama Avrupalıların biliyorsunuz kimlik politikalarından dolayı Türkiye'yi içine almama gibi bir konusu var. Şimdi yeni dönemde, yeni şartlar altında bunu tekrar gözden geçirirler mi? Umarım geçirirler."
"HAMAS BİR FİKİR, BİR İDEOLOJİ"
Bakan Fidan, gelecekte Hamas'ın Gazze'deki rolüne ilişkin soruyu, Hamas'ın Filistin Devleti'nin altında bulunan diğer siyasi partiler gibi meşru bir parti olduğuna dikkati çekerek yanıtladı.
Bakan Fidan, şunları ifade etti:
"Bir direniş hareketi. İşgal olduğu için de silahlı mücadele içinde kendini bulmak zorunda kalan bir hareket. Hamas sadece kişilerden oluşan bir organizasyon değil. Hamas bir fikir, Hamas bir ideoloji. Filistinlilerin eğer devleti olur, 1967 sınırları içinde yaşadıkları bir alan olur da 'Biz buna rağmen İsrail'e saldıralım' derlerse, işte o zaman Filistinliler en büyük suçu işliyor demektir. Ama kendileri işgal altındayken, her türlü temel haklarından mahrum bırakılmışken bu insanlar ne yapacaklar? Dolayısıyla bugün Hamas gider, yarın Hamas'tan daha dirençli, daha savaşkan başka bir yapı gelir."
"ÖLMEK DIŞINDA ÇARESİ KALMAYAN MİLLET NE YAPSIN?"
Fidan, "Bölge ülkeleri, Türkiye de dahil geleceğiz, biz de bu konuda yardımcı olacağız. Eğer bir ülkeye, siz bir millete devletini veriyorsunuz, topraklarını veriyorsunuz, egemenliğini veriyorsunuz, ona rağmen etrafa saldırganlık yapıyorsa, o zaman da biz hep beraber bir araya gelir o saldırganlığı bastırırız. Ama şimdi işgal altında olan, yıllardır aşağılanmış bir millet. Ölmek dışında başka bir çaresi kalmayan millet ne yapsın?" dedi.
Röportajın ikinci bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.
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