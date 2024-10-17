Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Yahya Sinvar" açıklaması

Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürüldüğü yönündeki haberler ile ilgili, "Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. Henüz Hamas'tan doğrulama olmadığı sürece kabul etmemiz doğru değil." ifadelerini kullandı.