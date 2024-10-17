Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Yahya Sinvar" açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail' in öldürdüğünü açıkladığı Hamas lideri Yahya Sinvar'la ilgili, "Henüz Hamas'tan doğrulama olmadığı sürece kabul etmemiz doğru değil." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Yahya Sinvar" açıklaması

Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın tarafından öldürüldüğü yönündeki haberler ile ilgili, "Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. Henüz Hamas'tan doğrulama olmadığı sürece kabul etmemiz doğru değil." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: HAMAS Lideris Yahya Sinvar öldürüldü

İsrail ordusu: HAMAS Lideris Yahya Sinvar öldürüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Malatya'da deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...