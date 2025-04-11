Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen Gazze Temas Grubu toplantısı sonrasında konuştu.

Fidan: "Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz" dedi.



İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Fidan, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için görüştüklerini söyledi.



Kalıcı ateşkesin önemini vurgulayan Fidan, "Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.