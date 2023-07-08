Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

KANADALI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.



Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.