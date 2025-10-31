Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkese ilişkin kaygılarımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da ağırladığı Estonya Dışşişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkesin devamı konusunda endişeleri olduğunu söylerken, "Netenyahu bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta." dedi.



8 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK

Ateşkes süreci, yeniden inşa ve insani yardımları ele almak için İstanbul'da islam ülkeleri dışişleri bakanlarıyla biraraya geleceklerini açıkladı.



"New York'ta Trump'la biraraya gelen ülkelerin dışileri bakanlarıyla pazartesi İstanbul'da toplantı gerçekleştireceğiz. ifadelerini kullanan Bakan Fidan, Türkiye, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının Trump ile eylülde yaptığı toplantıyı hatırlattı.



Fidan, New York'taki bu görüşmede ortaya çıkan görüş birliğinin, Gazze'de barış planı ve tarihi anlaşma için zemin oluşturduğunun altını çizerek, barış planının, devam eden krizin çözülmesi için "umut ışığı" olduğunu söyledi.



"Bunun önünde engeller var mı? Sorunlar neler? Bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batıdaki dostlarımızla neler konuşacağız? Amerika'yla devam eden görüşmelerde ne türden destekler var? Bunların hepsini pazartesi günü yapacağımız inşallah toplantıda ele alacağız." diyen Fidan, bu konuda çok sayıda çalışma ve telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.



Fidan, bu meselenin "bir saniye bile boş bırakmaya gelmeyeceğini" vurgulayarak, sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Fidan Gazze Görev Gücü'nün oluşumu konusunda görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Fidan, görüşmelerinde Türkiye'yle AB arasındaki ilişkilerini de ele aldıklarını, Türkiye-AB ilişkilerinde uzun vadeli çıkarlara bakılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Fidan, Estonya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine uzun yıllardır verdiği destek için teşekkür etti.



Dışişleri Bakanı Fidan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması gibi konuları da ele aldıklarını, Türk vatandaşlarının vize başvurusu süreçlerinde yaşadığı zorlukların da gündemlerinde yer aldığını ve somut çözümler bulunması için çaba harcadıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'yi ziyaret etmesinin önemine dikkati çeken Fidan, "Toplantılar sonrası iki liderin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda iradelerini yeniden beyan etmeleri son zamanlarda bence AB ile ilişkilerimiz açısından en önemli gelişmelerden birisi." dedi.



AB'ye üyelik müzakereleri ve AB kurumlarıyla ilişkilerin canlandırılmasının gündemlerinde olduğunu anımsatan Fidan, Avrupa güvenlik mimarisinin NATO ile ilişkisinin ne olacağı konusunda da yoğun mesai yaptıklarını paylaştı.



Fidan, Estonya ile ikili ilişkilerin yanı sıra NATO ve AB çevrelerinde uyum içerisinde olduklarını kaydetti.



"TÜRKİYE SAFE PROGRAMINDA OLMALI"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizmasına değinerek, "Bir sonraki AB bütçesinde Estonya net bir biçimde Türkiye'nin buna katılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. AB dışındaki ülkelerin de dahil edilmesi gerekiyor. AB dışında da işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye gibi güvenilir ortaklarla birlikte hareket etmek istiyoruz." dedi.