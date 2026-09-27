Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu
27.09.2026 11:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidiyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın gerçekleştireceği BAE ziyaretinde, ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak.
İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek.
Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor.
Bakan Fidan, Körfez’deki savaştan olumsuz etkilenen BAE ile Türkiye’nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek.
İsrail’in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak.