Dışişleri Bakanı Fidan: İran'ın stratejisi son derece yanlış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınına katıldı.



Fidan yayında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:



"Savaş İran'la sınırlı kalmıyor, bölgenin tamamına yayılıyor. İran'ı stratejisi bölgedeki ülkelerin enerji altyapılarına saldırmak oldu. Savaşın süresi de şekli de değişebilir. Savaşın daha kötüye gitmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.

Körfez ülkeleri savaş çıkmasın diye çok uğraştı. Saldırıdan 1 saat öncesine kadar çabalar sürdü. İran'ın ayrım yapmadan bu ülkelere saldırması bence son derece çok yanlış bir strateji. İran ’Ben batacaksam bölgedeki ülkeleri de batırırım' anlayışı yürüttü.

“BÜTÜN SENARYOLARI MAYA YATIRIYORUZ”

30 Ocak'ta savaşı bir süre engelledik. Amerikalılar ve İranlılara bir görüşme mimarisi çizdik. Müzakereler sürseydi bir sonuca ulaşılabilirdi. İsrail ABD'ye muazzam bir baskı yaptı. 28 Şubat itibariyle de savaş başladı.



Kurumlar arasında yoğun bir koordinasyon faaliyeti içindeyiz. Kendimiz ile ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz.

Savaşın cephesi iki taraflı genişleyebilir. Saldırılarda sadece askeri üsler değil, enerji alt yapıları da hedefte. Savaşın yayılma riski bizi endişelendiriyor.



“İSRAİL'İ DURDURACAK AKTÖR AMERİKA”



Özellikle ABD'ye belli konuların net bir şekilde anlatılması gerekiyor. İsrail'i durduracak aktör Amerika. Çünkü olası senaryolara göre etkilenecek ülkeler Körfez, Türkiye, Avrupa ülkeleri...



İran'ın yeni liderliği fırsat olabilir. İran'daki yeni liderlik belki savaşı durduracak iradeyi gösterir. Savaşın uzaması her tavizden daha kötü zarar verir.

“VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU ANBEAN TAKİPTEYİZ”

Vatandaşlarımızın durumunu anbean takipteyiz. Körfez'deki büyükelçilerimiz teyakkuz halinde. Körfez'e kısa dönemli giden vatandaşlarımızın dönüşlerinde sıkıntılar var. Bölgede çok yoğun bir hava trafiği var. İran'ın Körfez ülkelerine gönderdiği füzeler var. Daha yavaş giden dronlar var. Yani hava sahası tamamıyla silahlı dron ve uçaklarla kaplı durumdu. Bu operasyonel yoğunluğun azalması sonucunda trafiğin açılacağını düşünüyorum.

Türkiye bu sıkıntılı dönemde de bölgemizde bir umut kaynağı. Politikamız bizi sıkıntılardan korudu. Önceliğimiz savaşı durdurmak."